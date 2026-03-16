Rheinzabern – Einbruch in Kieswerk

Rheinzabern/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Zwischen 14.03.2026 (12:00Uhr) und 16.03.2026 (04:10Uhr) kam es zu einem Einbruch in das Gelände eines Kieswerks im Bereich der Bandstraße in Rheinzabern. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Werk und entwendeten mehrere Meter an Kupferkabel. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Wörth unter 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de
Quelle
Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Zuletzt aktualisiert am 16. März 2026, 15:01