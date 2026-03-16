Mannheim/Heidelberg – Polizei Mannheim berichtet live aus dem Einsatzgeschehen – WhatsApp-Marathon am 17. März

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie sieht der Polizeialltag wirklich aus? Welche Einsätze bewältigen Polizeibeamtinnen und -beamte im Laufe eines Tages? Antworten auf diese Fragen gibt die Polizei Mannheim am morgigen Dienstag, 17. März 2026, bei einem besonderen digitalen Einblick in ihre Arbeit. Von 6:00 bis 20:00 Uhr berichtet die Polizei Mannheim in einem WhatsApp-Marathon in Echtzeit über aktuelle Einsätze und Situationen aus dem Polizeialltag. Über den WhatsApp-Kanal „Polizei BW Mannheim“ können Interessierte den gesamten Tag über verfolgen, welche Ereignisse die Einsatzkräfte beschäftigen – vom Verkehrsunfall über Fahndungsmaßnahmen bis hin zu größeren Einsatzlagen. Der seit Mai vergangenen Jahres bestehende WhatsApp-Kanal informiert regelmäßig über aktuelle Einsätze, besondere Lagen und die Arbeit der Polizei im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim. Mit dem WhatsApp-Marathon möchte die Polizei nun einen besonders direkten und transparenten Blick hinter die Kulissen ermöglichen.

Zum WhatsApp-Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb9xpor1HsppnIzO9v0f

Der WhatsApp-Marathon ist Teil der digitalen Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums Mannheim und soll Bürgerinnen und Bürgern einen unmittelbaren Einblick in die vielfältige Polizeiarbeit in der Region geben.

Quelle

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 16. März 2026, 11:52