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Handwerk hautnah erleben
16.03.2026, 14:39 Uhr

Mannheim – Handwerk hautnah erleben – Bildungsakademie in Mannheim öffnet am 20. März ihre Türen – Bei Handwerk im Rampenlicht können Schülerinnen und Schüler die Vielfalt handwerklicher Berufe sowie Chancen und Karrierewege kennenlernen – Mitmach-Aktionen und Beratung

Handwerk hautnah erlebenMannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag, 20. März 2026, lädt die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald von 10 Uhr bis 15 Uhr zur Veranstaltung „Handwerk im Rampenlicht – Zukunft gestalten, Erfolg sichern“ in ihre Bildungsakademie in die Gutenbergstraße 49 ein. Ziel der offenen Veranstaltung ist es, Schülerinnen und Schülern, Eltern, Familien und allen handwerksinteressierten Menschen einen lebendigen Einblick in die Vielfalt handwerklicher Berufe zu geben und Perspektiven für Ausbildung, Beruf und Weiterbildung im Handwerk aufzuzeigen. Angeboten werden lebendige Werkstätten mit zahlreichen Mitmach-Aktionen, ein spezielles Berufe-Parcours-Programm für Schulklassen, umfassende Information und Beratung zu Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie die Möglichkeit, zukünftige Ausbildungsbetriebe und Netzwerkpartner direkt kennenzulernen.

Austausch mit Azubis vor Ort
Programm-Highlights sind unter anderem praktische Stationen, bei denen Besucherinnen und Besucher selbst handwerklich tätig werden können. Auch der direkte Austausch mit den Ausbildern der Bildungsstätte und mit Azubis vor Ort soll inspirierend wirken und einen zuverlässigen Beitrag zur Berufsorientierung leisten.

Handwerk für die Klassenkasse
Zudem werden Gewinnerklassen des Wettbewerbs „Das Handwerk für deine Klassenkasse“ ausgezeichnet, die sich auf der Ausbildungsmesse „Jobs for Future“ besonders hervorgetan haben. Die drei besten Klassen erhalten Geldpreise. Für das leibliche Wohl sorgt während der Veranstaltung das „Food and Fun“-Angebot vor Ort. Die Bildungsakademie öffnet ihre Türen bewusst breit: von der Berufsorientierung über Beratung bis hin zur direkten beruflichen Praxis. Teilnehmende Betriebe und Innungen stellen sich und ihre Ausbildungsangebote vor und geben so einen konkreten Einblick in Berufsbilder wie Elektroniker, Dachdecker, Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Metallbauer, Kraftfahrzeugmechatroniker, Bäcker und Konditor, Maler und Lackierer, Schreiner und mehr.

Hilfe bei der Berufswahl
Die Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberater der Handwerkskammer stehen bereit, um Fragen rund um Ausbildung, Bewerbung und den Einstieg in die berufliche Zukunft im Handwerk zu beantworten. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, ohne vorherige Anmeldung vorbeizukommen, sich zu informieren, auszuprobieren und Kontakte zu knüpfen. Die Veranstaltung richtet sich ausdrücklich an Jugendliche auf dem Weg zur Berufsentscheidung sowie ihre Begleitung – mit dem Ziel, Klarheit für die Berufswahl zu schaffen und die Chancen im Handwerk sichtbar zu machen.

Weitere Informationen zur Veranstaltung auf www.hwk-mannheim.de/hir2026. Kontakt bei der Kammer für den Bereich Berufsorientierung ist Susanne Bäcker-Valerius, Telefon 0621 18002-161, E-Mail: susanne.baecker-valerius@hwk-mannheim.de.

Quelle
Foto: Handwerkskammer

Zuletzt aktualisiert am 16. März 2026, 14:39

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