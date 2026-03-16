Ludwigshafen – Versuchte Vergewaltigung – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Am Sonntagmorgen (15.03.2026, gegen 6 Uhr) soll ein 20-Jähriger auf einem Volleyballfeld in der Lichtenbergerstraße versucht haben, eine 16-Jährige zu sexuellen Handlungen zu zwingen. Die Jugendliche konnte durch laute Schreie Anwohner auf sich aufmerksam machen, welche die Polizei riefen. Die alarmierten Polizeikräfte konnten den Mann widerstandslos vorläufig festnehmen, bevor er sich an der Frau vergehen konnte. Die 16-Jährige blieb körperlich unverletzt. Der Tatverdächtige wurde am 15.03.2026 dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der versuchten Vergewaltigung. Der 20-Jährige wurde anschließend in eine Jugendstrafanstalt gebracht.
Quelle
Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz)
Zuletzt aktualisiert am 16. März 2026, 16:18