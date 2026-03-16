Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Mottstraße im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof ist es zu einem Kellerbrand in einem Wohngebäude gekommen in dem 46 Personen wohnen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Treppenhaus bereits stark verraucht.

In einem Wohnhaus in der Mottstraße im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof ist es zu einem Kellerbrand gekommen. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen – verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr Ludwigshafen konnte den Brand jedoch schnell unter Kontrolle bringen. Dabei kam den Einsatzkräften ein Hausbewohner zur Hilfe: Er konnte den Feuerwehrleuten in dem großen Kellerbereich die genaue Brandstelle direkt zeigen, sodass der Löschtrupp zügig eingreifen konnte.

Feuerwehr führt noch Lüftungsarbeiten durch

Durch das Feuer kam es zu einer starken Rauchentwicklung im Treppenhaus. Die Feuerwehr ist derzeit noch vor Ort und führt umfangreiche Belüftungs- und Entlüftungsmaßnahmen durch, um das Gebäude wieder rauchfrei zu machen.

Nach bisherigen Informationen wurden keine Personen verletzt.

Mehrere Einsatzkräfte vor Ort

Neben der Feuerwehr Ludwigshafen waren auch Polizei und Rettungskräfte im Einsatz. Zur Ursache des Brandes liegen derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 16. März 2026, 22:43