  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Landesweite Aktionswoche
16.03.2026, 14:04 Uhr

Ludwigshafen – 3. landesweite Aktionswoche „Deine PoliZEIT“ – den Polizeiberuf live erleben!

Landesweite AktionswocheLudwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Action, Teamwork, Verantwortung – und kein Tag wie der andere. Wenn du wissen willst, ob der Polizeiberuf zu dir passt, dann ist jetzt deine Chance! Die Polizei Rheinland-Pfalz lädt dich vom 13. bis 19. April 2026 zur landesweiten Aktionswoche „Deine PoliZEIT“ ein. Eine Woche voller Einblicke, echter Stories und direktem Austausch mit den Menschen, die den Job jeden Tag leben.

Was dich erwartet

In ganz Rheinland-Pfalz finden spannende Events statt, bei denen du:

– mit Polizistinnen und Polizisten auf Augenhöhe sprechen kannst

– echte Einblicke in Einsätze und Ermittlungsarbeit bekommst

– alles über Karrierewege und Entwicklungsmöglichkeiten erfährst

– deine Fragen loswerden kannst – ehrlich und ungefiltert

Egal ob Schülerin, Schüler oder einfach neugierig auf einen sicheren und abwechslungsreichen Beruf.

Sichere dir jetzt deinen Platz! Einige Veranstaltungen sind anmeldepflichtig. Informiere dich und melde dich direkt an
unter: www.polizei.rlp.de/polizeit

Du hast in der Woche keine Zeit? Kein Stress. Weitere Infos rund um Studium und Karriere findest du jederzeit
unter: www.polizei.rlp.de/karriere

Deine Zukunft. Dein Team. Deine PoliZEIT. Starte durch bei der Polizei Rheinland-Pfalz – vielleicht beginnt hier genau dein nächstes Kapitel.

Quelle
Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 16. März 2026, 14:04

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    www.fwrlp.de

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÄCHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    Weinheim – Stadtbibliothek und Buchhandlungen starten „Kauf-Mich-Aktion“
    Weinheim – Stadtbibliothek und Buchhandlungen starten „Kauf-Mich-Aktion“
    1 Veranstaltung,
    1 Veranstaltung,
    2 Veranstaltungen,
    Ludwigshafen – Ditzners Kino Roulette: 100 Jahre „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“
    Ludwigshafen – Ditzners Kino Roulette: 100 Jahre „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“
    2 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    Heidelberg vertreibt den Winter: Sommertagszüge in den Stadtteilen
    Heidelberg vertreibt den Winter: Sommertagszüge in den Stadtteilen
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Öffentliche Führungen im März
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Öffentliche Führungen im März
    8 Veranstaltungen,
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    9 Veranstaltungen,
    Mrn news platzhalter logo 5
    Virtual Veranstaltung
    Landau – Online-Vortrag „PAS-Studie: Eltern, Entfremdung und Geschlechterrollen
    + 1 Mehr
    18 Veranstaltungen,
    + 10 Mehr
    20 Veranstaltungen,
    + 12 Mehr
    12 Veranstaltungen,
    Mrn news platzhalter logo 5
    Hockenheimer Feierabendmarkt
    + 5 Mehr
    20 Veranstaltungen,
    Speyer – „Tag der Druckkunst“: Druckerwochenende mit Peter Zaumseil
    Speyer – „Tag der Druckkunst“: Druckerwochenende mit Peter Zaumseil
    Brave screenshot www.aikq.de (40)ZZZ
    Ludwigshafen – Sparkasse Vorderpfalz präsentiert Karrieremöglichkeiten auf der Jobmesse meineZukunft! Speyer
    + 12 Mehr
    17 Veranstaltungen,
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Sonntagsmatineen der Pfälzischen Musikgesellschaft e.V.
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Sonntagsmatineen der Pfälzischen Musikgesellschaft e.V.
    + 8 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    11 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    11 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    13 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    12 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    14 Veranstaltungen,
    + 5 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    IniDill IdEdB Ch.Jai Gonzales UT2024 Foto Guenter Kraemmer DSC00336
    Heidelberg – Unterwegstheater: „In der Einsamkeit der Baumwollfelder – Deals unter Ausschluss der Öffentlichkeit“ mit Ini Dill
    5 Veranstaltungen,
    9 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    12 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    9 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    5 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    2 Veranstaltungen,
    Frankenthal – Offenes Osterbasteln für Familien mit Kindern ab 4 Jahren
    Frankenthal – Offenes Osterbasteln für Familien mit Kindern ab 4 Jahren
    2 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    1 Veranstaltung,
    1 Veranstaltung,
    + 1 Mehr
    + 10 Mehr
    + 12 Mehr
    + 5 Mehr
    + 12 Mehr
    + 8 Mehr
    + 2 Mehr
    + 2 Mehr
    + 4 Mehr