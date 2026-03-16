Landau/ Südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In 21 Ortsgemeinden im Landkreis SÜW werden zwischen Montag, 23. März, und Freitag, 27. März, Problemabfälle eingesammelt. Die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis können bei dieser Gelegenheit problematische Abfälle aus ihren privaten Haushalten umweltgerecht und kostenlos entsorgen.

Die Abfälle können ausschließlich beim Sammelpersonal der Firma Süd-Müll und in geschlossenen Behältern und Verpackungen abgegeben werden. Es dürfen pro Haushalt Mengen bis 50 Kilogramm beziehungsweise 50 Liter sein. Vor Eintreffen des Sammelfahrzeugs sowie während und nach der Sammlung dürfen keine Problemabfälle abgestellt werden. Gewerbebetriebe, die Problemabfälle entsorgen lassen möchten, können sich mit der SAM GmbH (Telefon 06131 982980) in Verbindung setzen.

Was kann abgegeben werden, was nicht?

Abgegeben werden können Farben, Lacke, Lösungsmittel, Reinigungsmittel, Pflanzenschutzmittel und Giftstoffe in haushaltsüblichen Mengen. Gebrauchtes Motoren- und Getriebeöl wird nicht angenommen. Verkäufer von Motoren- und Getriebeöl nehmen das Altöl von ihren Kunden kostenlos zurück. Bei der Problemabfallsammlung werden lediglich ölverunreinigte Putzlappen und Ähnliches angenommen.

Altmedikamente werden bei der Problemabfallsammlung nicht mehr erfasst. Altmedikamente in haushaltsüblichen Mengen können in die Restabfalltonne gegeben werden. Verpackungen aus Pappe und Beipackzettel gehören in die Papiertonne. Leere Kunststoffdosen, Folien, Blister und Tuben gehören in den gelben Wertstoffsack. Leere Glasflaschen gehören in den Altglascontainer. Vollständig eingetrocknete Dispersionsfarben können über den Restmüll entsorgt werden.

Übersicht der Annahmestellen in alphabetischer Reihenfolge

Albersweiler, Sportplatz

Montag, 23. März, 9.45 bis 10.45 Uhr

Annweiler, Parkplatz am Schwimmbad

Montag, 23. März, 15 bis 17 Uhr

Birkenhördt, Dorfgemeinschaftshaus

Donnerstag, 26. März, 13.30 bis 14.30 Uhr

Dörrenbach, Parkplatz am Ortseingang

Donnerstag, 26. März, 11.15 bis 12 Uhr

Eußerthal, Parkplatz am Feuerwehrhaus

Montag, 23. März, 8.30 bis 9.15 Uhr

Gleisweiler, Parkplatz Weinstraße

Dienstag, 24. März, 11.15 bis 12 Uhr

Gleiszellen-Gleishorbach, ehemalige Traubenannahmestelle

Donnerstag, 26. März, 9.45 bis 10.45 Uhr

Herxheim, Parkplatz an der Festhalle

Freitag, 27. März, 15 bis 17 Uhr

Herxheimweyher, Dorfgemeinschaftshaus

Freitag, 27. März, 14 bis 14.30 Uhr

Knöringen, Alter Schulhof

Dienstag, 24. März, 8.30 bis 9.15 Uhr

Maikammer, Parkplatz am Schwimmbad

Dienstag, 24. März, 15 bis 17 Uhr

Mühlhofen, Parkplatz an der evangelischen Kirche

Freitag, 27. März, 11 bis 12.30 Uhr

Niederhorbach, Parkplatz am Sportplatz

Freitag, 27. März, 9.45 bis 10.30 Uhr

Oberhausen, Dorfgemeinschaftshaus

Freitag, 27. März, 8.30 bis 9.15 Uhr

Oberschlettenbach, Parkplatz am Brunnen

Donnerstag, 26. März, 15 bis 15.45 Uhr

Rinnthal, Parkplatz am Friedhof, Schulstraße

Montag, 23. März, 11.15 bis 12 Uhr

Roschbach, Raiffeisenplatz

Dienstag, 24. März, 9.45 bis 10.45 Uhr

Silz, Parkplatz am Sportplatz

Donnerstag, 26. März, 16.15 bis 17 Uhr

Waldhambach, Parkplatz unter dem Sportplatz

Donnerstag, 26. März, 8.30 bis 9.15 Uhr

Wernersberg, Dorfmittelpunktplatz

Montag, 23. März, 13.30 bis 14.30 Uhr

Weyher, Parkplatz am Glockenbrunnen

Dienstag, 24. März, 13.30 bis 14.30 Uhr

Weitere Termine für Problemabfallsammlung

Alle Sammeltermine für Problemabfall im Jahr 2026, ob wochentags in den Ortsgemeinden oder an sechs Samstagen im Jahr bei den WertstoffWirtschaftszentren, sind online unter www.suedliche-weinstrasse.de/problemabfall zu finden. Dort gibt es auch eine Übersicht, was zum Problemabfall gehört.

Quelle: Stadt Landau / Kreis Südliche Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 16. März 2026, 22:13