Hockenheim – Schule fertig – und was jetzt?

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Auch in diesem Jahr steht für viele Schülerinnen und Schüler einer der wichtigsten Schritte ihres Lebens bevor: Ich mache meinen Abschluss – und dann? Es gibt nahezu unzählige Wege, wie man nach dem Schulabschluss ins Leben starten kann, ob Studium, FSJ, Freiwilligenarbeit, Praktika und vieles mehr. Viele junge Menschen entscheiden sich für eine Ausbildung. Doch in welchen Bereich möchte ich mich vertiefen? Möchte ich vielleicht sogar weiter auf die Schule gehen? Wo liegen meine Stärken? Welcher Betrieb bietet welche Ausbildung, was kann ich damit machen? Und: Welche Betriebe, welche Schulen, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt, hier in meiner Region und in meiner Stadt? Um viele dieser Fragen zu beantworten organisiert die Stadt Hockenheim jährlich den Ausbildungstag unter dem Motto „Jugend braucht Zukunft – Zukunft braucht Jugend“.

Angebote aus der ganzen Metropolregion

Dabei finden sich über vierzig Aussteller, Betriebe, Verbände und Schulen, in der Stadthalle Hockenheim ein, um die vielfältigen Möglichkeiten aufzuzeigen, die Schülerinnen und Schülern nach ihrem Abschluss offenstehen. Aus Hockenheim, dem Kreis Heidelberg und der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar zeigen die unterschiedlichsten Betriebe ihre Ausbildungsangebote. Beim nächsten Ausbildungstag am Donnerstag, den 26. März 2026, von 9 bis 13 Uhr sind dabei unter anderem das Polizeipräsidium Mannheim, die BASF, die SAP und der Postillion e. V. mit dabei.

Die Stadt als Arbeitgeber

Auch die Stadtverwaltung und die Stadtwerke Hockenheim präsentieren sich bei dieser Veranstaltung als Ausbildungsbetrieb. Die Schüler können dabei Einblicke in die breite Palette von Ausbildungsberufen erhalten. Die Möglichkeiten reichen von einer Lehre zum Verwaltungsangestellten bis zur Ausbildung zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik bei den Stadtwerken. Duale Studiengänge, unter anderem in den Bereichen Public Management oder Öffentliche Wirtschaft werden ebenfalls angeboten.

Quelle

Foto: Stadtverwaltung Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 16. März 2026, 14:23