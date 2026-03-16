Heppenheim – Spendenaktion für Waldsofas auf dem Nibelungensteig – Mehr entspannte Pausenmomente am Nibelungensteig – Wichtiger Bestandteil eines Wandererlebnisses – Spendenaktion für Waldsofas in Bullau läuft noch bis 1. Mai 2026 – Tourismsagentur der Wirtschaftsförderung Bergstraße unterstützt die Initiative

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine Wanderung auf dem Nibelungensteig bietet beeindruckende Ausblicke, stille Waldpassagen und intensi-ve Naturerlebnisse – doch auch eine ausgedehnte Pause zwischendurch gehört für viele Wandernde dazu. Genau hier setzt eine Initiative des Verschönerungsvereins von Bullau an: Mit einer Spendenaktion sollen sogenannte „Waldsofas“ entlang eines Teilstücks des Nibelungensteigs im Bereich Bullau installiert werden. Die geplanten Sitz- und Liegebänke bieten Wanderinnen und Wanderern künftig zusätzliche Möglichkeiten, die Natur zu genießen, innezuhalten oder einfach neue Kraft für die nächste Etappe zu sammeln. Für die Umsetzung der Maßnahme hat der Verein eine Crowdfunding-Aktion gestartet. Ziel ist es, bis zum 1. Mai 2026 insgesamt 2.400 Euro für die Anschaffung und Installation der Waldsofas zu sammeln. Die Tourismusagentur der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB), die den Nibelungensteig betreut und vermarktet, begrüßt dieses bürgerschaftliche Engagement. Neben der Unterstützung der Aktion über die eigenen Social-Media-Kanäle beteiligt sich die WFB auch mit einer Spende.

„Initiativen wie diese zeigen eindrucksvoll, wie viel Herzblut in der Region für den Nibelungensteig steckt“, sagt Simone Paepke, Leiterin der WFB-Tourismusagentur. „Rastmöglichkeiten sind entlang eines an-spruchsvollen Fernwanderwegs ein wichtiger Bestandteil des Wandererlebnisses. Deshalb freuen wir

uns sehr über das Engagement des Verschönerungsvereins von Bullau und unterstützen die Aktion gerne.“ Be-reits im vergangenen Herbst hatte die Tourismusagentur Bergstraße die Initiative unter dem Motto „Stell dich dem Steig – aber vergiss die Pause dabei nicht!“ über ihre Social-Media-Kanäle vorgestellt und auf die Be-deutung von Erholungsorten entlang des Wanderwegs aufmerksam gemacht. Auch für Spenderinnen und Spender lohnt sich die Beteiligung doppelt: Wer im Rahmen der Aktion eine Spende tätigt und eine Spendenquittung anfordert – und damit seine Adresse hinterlässt – nimmt automatisch an einer Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es Überraschungspreise aus der Region, unter anderem von koziol sowie vom Gasthaus Schumbert in Bullau, einem langjährigen Partnerbetrieb am Nibelungensteig.

Die Crowdfunding-Aktion läuft noch bis zum 1. Mai. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Unter-stützung finden Interessierte online unter: https://t1p.de/7lmr1. Wissenswertes über die Dienstleistungen der WFB finden Sie unter www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de.

Zuletzt aktualisiert am 16. März 2026, 15:17