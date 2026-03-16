Heidelberger Gutachterausschuss: Georg Breithecker als neuer Vorsitzender verpflichtet

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Oberbürgermeister Eckart Würzner hat Georg Breithecker als neuen Vorsitzenden des Heidelberger Gutachterausschusses verpflichtet. Damit übernimmt der Geschäftsführer i.R. diese Tätigkeit, die für vier Jahre ausgeübt wird, zum ersten Mal. Am 22. Januar 2026 verpflichtete der neue Vorsitzende beim Neujahrstreffen des Gutachterausschusses die weiteren 20 Mitglieder des Ausschusses. Mit diesen Verpflichtungen ist der Gutachterausschuss in seiner vom Gemeinderat im November 2025 beschlossenen neuen Zusammensetzung arbeitsfähig und wird nun entsprechend dem gesetzlichen Auftrag als selbstständiges und unabhängiges Gremium tätig.

Georg Breithecker ist seit 2002 Mitglied des Gutachterausschusses und seit 2022 als stellvertretender Vorsitzender im Gutachterausschuss tätig. Als ehemaliger Geschäftsführer der S-Immobilien Heidelberg und der Entwicklungsgesellschaft (EPG) besitzt er hohe fachliche Kompetenz im Bereich der Immobilienwirtschaft.

Vincent Rexroth, Diplom-Ingenieur und Architekt, Regierungsbaumeister sowie Diplom-Sachverständiger (IFBau) war von 1985 bis 2003 Leiter des städtischen Hochbauamtes und anschließend Leiter der Stabsstelle für Architektur beim Baudezernat bis 2010. Seit 2004 war er Mitglied des Gutachterausschusses und seit 2014 dessen Vorsitzender.

Ausschuss erstellt Grundstücksmarktbericht und Verkehrsgutachten

Die vier Hauptaufgaben des Gutachterausschusses sind die Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung, die Feststellung von Bodenrichtwerten, die Erstellung des Grundstücksmarktberichts und die Erstellung von Verkehrswertgutachten. Zur Erfüllung dieser Aufgaben werden von der beim Städtischen Vermessungsamt ansässigen Geschäftsstelle des Gutachterausschusses sämtliche Eigentumsübergänge an Grundstücken in anonymisierter Form erfasst und je nach Eignung ausgewertet, analysiert und veröffentlicht. Damit wird auf der Grundlage aktueller Informationen die Transparenz des Heidelberger Immobilienmarkts für alle Marktteilnehmenden ständig verbessert.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.heidelberg.de/gutachterausschuss.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 16. März 2026, 22:28