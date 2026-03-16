Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein 36-jähriger Radfahrer ist am Sonntagabend im Gaiberger Weg in Heidelberg bei einem Zusammenstoß mit einem Wildtier schwer gestürzt. Das Tier konnte bislang nicht identifiziert werden.

Ein 36-jähriger Radfahrer hat sich am Sonntagabend (15. März 2026) bei einem Wildunfall im Gaiberger Weg in Heidelberg schwer verletzt. Der Mann musste nach dem Sturz zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Mannheim war der Radfahrer gegen 20:45 Uhr mit seinem Fahrrad unterwegs, als plötzlich ein Wildtier in das Fahrrad lief. Durch die Kollision verlor der Mann die Kontrolle über sein Rad und stürzte zu Boden.

Radfahrer kann sich nicht an Unfall erinnern

Der 36-Jährige zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu. Da er sich nach einem Sturz auf den Kopf nicht mehr an den genauen Unfallhergang erinnern konnte, ist derzeit noch unklar, um welches Wildtier es sich gehandelt hat.

Fellreste am Fahrrad sichergestellt

Am Fahrrad konnten Fellreste sichergestellt werden, die nun möglicherweise Hinweise auf das beteiligte Tier geben könnten. Das Fahrrad selbst wurde bei dem Unfall stark beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern derzeit an und werden vom Polizeirevier Heidelberg-Mitte geführt.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 16. März 2026, 18:46