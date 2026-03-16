

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Familienbüro der Stadt Heidelberg ist wieder on Tour: am Mittwoch, 25. März 2026, von 14 bis 18 Uhr sind Familien mit Baby und werdende Eltern eingeladen zum Infotag der Familienkasse Baden-Württemberg West am Czernyring 22/11. Auch das Team des Familienbüros ist mit einem Informationsstand dabei. Hier können Heidelberger Eltern mit Yvonne Spiller und Natalia Stein ins Gespräch kommen und sich zu familienfreundlichen Angeboten der Stadt wie Kinderbetreuung, Eltern-Kind-Treffs, Beratungsstellen oder Ferienprogrammen informieren.

Wer keine Zeit hat, vorbeizuschauen, kann das Familienbüro auch an seinem Basisstandort in der Kinder-, Jugend- und Familienförderung, Plöck 2a, besuchen. Das Büro bietet an zwei Vormittagen eine offene Sprechstunde an. Gespräche sind mittwochs und donnerstags ohne vorherige Terminvereinbarung zwischen 9.30 und 12.30 Uhr möglich. Darüber hinaus können telefonisch oder per E-Mail individuelle Termine zu anderen Zeiten vereinbart werden unter Telefon 06221 58-37888 oder per E-Mail an familienoffensive@heidelberg.de. Weitere Infos gibt es online unter www.heidelberg.de/baby.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 16. März 2026, 22:52