Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ab Montag, 23. März 2026, erneuern die Stadtwerke Heidelberg Teile einer Fernwärmeleitung in der Märzgasse. Die Arbeiten konzentrieren sich auf den Bereich der Einmündung zur Friedrich-Ebert-Anlage und dienen der langfristigen Sicherstellung einer zuverlässigen Fernwärmeversorgung. Sie werden voraussichtlich Ende April 2026 abgeschlossen sein.

Verkehrsführung während der Bauzeit

Während der Bauzeit wird die Märzgasse zur Sackgasse und damit für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Zufahrt für Auto- und Radfahrende bis zum Baustellenbereich bleibt jedoch möglich. Sie erfolgt über eine ausgeschilderte Umleitung via Schießtorstraße, Plöck, Friedrichstraße und Landfriedstraße. Für die Umleitung wird die Einbahnstraßen-Regelung der Plöck zwischen Friedrich-Ebert-Platz und Märzgasse vorübergehend umgekehrt. Zufußgehende können den Baustellenbereich jederzeit sicher passieren. Ladengeschäfte bleiben erreichbar.

Im Zuge der Arbeiten wird auch die rechte Fahrspur der Friedrich-Ebert-Anlage in Richtung Adenauerplatz zwischen den Hausnummern 46/1 und 37 gesperrt. In diesem Abschnitt entfallen vorübergehend einige öffentliche Parkplätze.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 16. März 2026, 23:08