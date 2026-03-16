Germersheim – Wertstoffhöfe und Problemmüllannahme an Karsamstag geschlossen – Abfuhrtermine über Osterfeiertage beachten

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die drei Wertstoffhöfe des Landkreises Germersheim in Westheim, Rülzheim und Berg sind am Karsamstag, 4. April 2026, geschlossen. Auch die stationäre Problemmüllannahmestelle am Wertstoffhof in Rülzheim hat am Karsamstag nicht geöffnet. Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass sich aufgrund der Osterfeiertage zudem Müllabfuhrtermine im Landkreis Germersheim verschieben können. Teilweise werden Termine auch vorgezogen. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich unbedingt am Abfallkalender zu orientieren, in dem die gültigen Termine vermerkt sind. In diesem Zusammenhang gibt die Kreisverwaltung den Tipp, den Terminservice „Denkdran“ der Abfallwirtschaft zu nutzen. Hier werden die persönlichen Abfuhrtermine (inklusive Verlegungen) ganz einfach per Mail zugeschickt. Daneben können die Abfuhrtermine auch als ICS Export (iCal) in elektronische Kalender integriert werden. Beide Service-Angebote sind auf der Homepage der Abfallwirtschaft des Landkreises Germersheim abrufbar unter www.kreis-germersheim.de/abfallkalender.
Quelle
Kreisverwaltung Germersheim
Zuletzt aktualisiert am 16. März 2026, 15:22