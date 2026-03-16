Edesheim – Gefährliches Wendemanöver auf der A65 bei Edesheim

Edesheim/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 52-jähriger Motorradfahrer muss mit einem Bußgeld rechnen, nachdem er am späten Sonntagnachmittag (15.03.2026) auf der Autobahn gewendet hatte. Zeugen meldeten den Kradfahrer, der kurz nach der Raststätte Pfälzer Weinstraße Ost entgegengesetzt auf dem Standstreifen zurückfuhr. Gegenüber der Polizei gab der Mann an, er habe nach seinem Freund sehen wollen, der wegen eines Defekts zurückgeblieben war. Nach einer entsprechenden Belehrung konnten beide ihre Fahrt fortsetzen.
Quelle
Polizeiinspektion Edenkoben
Zuletzt aktualisiert am 16. März 2026, 11:33