Annweiler – Tunnelsperrungen auf der B10 bei Annweiler – Polizeiliche Bilanz nach zwei Wochen

Annweiler/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Auch in Woche zwei hat die Polizei täglich Kontrollen durchgeführt. Seit der Tunnelsperrung wurden insgesamt 880 LKW kontrolliert. Insgesamt kam es zu 473 Beanstandungen. Alle beanstandeten Fahrzeugführer mussten umdrehen und einen nicht unerheblichen Umweg bis zu ihrem Zielort in Kauf nehmen. Bilanz nach der ersten Woche: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/6231643
Quelle
Polizeidirektion Landau
Zuletzt aktualisiert am 16. März 2026, 13:44