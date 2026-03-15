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15.03.2026, 11:48 Uhr

Worms – 23. Spectaculum vom 15. bis 17. Mai im Wormser Wäldchen / Bands stehen fest

1Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Mittelalter zum Staunen, Mitmachen und Genießen
Wenn vom 15. bis 17. Mai über 1.000 Gewandete im Wormser Wäldchen ihre Zelte errichten, beginnt eine eindrucksvolle Reise durch die Jahrhunderte. Beim 23. Wormser Spectaculum verschmelzen Vergangenheit und Gegenwart zu einem farbenprächtigen Geschehnis. Wenn der Abend anbricht, wird es noch einmal laut, denn an allen drei Tagen spielen bekannte Musikgruppen auf der großen Bühne des Mittelaltermarkts. In diesem Jahr sind „Haggefugg“, „Koenix“ und die „Spilldeyvel“ mit dabei. Auch das Programm der kleinen Bühne am Markt wird in diesem Jahr wieder durch einige Talente bereichert. Weitere Informationen gibt es unter www.spectaculum-worms.de

Den Anfang der Konzertabende auf der großen Bühne beim 23. Spectaculum macht am Freitag, 15. Mai, um 20 Uhr „Haggefugg“. Seit 2015 fegt die kernige Spielmannstruppe mit „ehrlichem Mittelalterrock“ frischen Wind durch die Reihen und rockt regelmäßig Clubs und Festivalbühnen in ganz Deutschland. Am Samstagabend, 16. Mai, gibt es um 20 Uhr alpinen Medieval Rock der Extraklasse aus der Schweiz – die fünf Musiker der Band „Koenix“ überzeugen international mit ihrem einzigartigen Konzept, ihren vielsprachigen Songs und ihrer epischen Bühnenshow. Den musikalischen Abschluss des Mittelaltermarkts bilden am Sonntag, 17. Mai, die „Spilldeyvel – Des Teufels Hofmusikanten“. Mit ihrem großen
Repertoire an eigenen Stücken bieten Sie dem Publikum
eine abwechslungsreiche Show mit unverblümter Ehrlichkeit,
die ihre Zuschauer zum Mittanzen und Feiern einlädt.

Auch auf der kleinen Bühne erwarten die Besucher klangvolle Erlebnisse: Mitten im Herzen des Marktes sorgen „Die Streuner“ und „Wormez“ für mitreißende Stimmung – zwei Bands, die in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Fans in Worms begeistern konnten. Darüber hinaus ziehen die „Spielleut Skadefryd“ und „Totus Floreo“ als lebendige „Walking Acts“ durch das Marktgeschehen und überraschen die Besucher mit ihren musikalischen Einlagen.

Service
Das Spectaculum Worms ist eine Veranstaltung der Kultur und Veranstaltungs GmbH in Zusammenarbeit mit dem „Netzwerk Lebendiges Mittelalter Worms“ und unterstützt durch die Kulturkoordination der Stadt Worms. Das vollständige Programm mit weiteren Punkten wie Workshops oder Aktionen für Kinder wird rechtzeig vor Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben. Der Eintritt zum Spectaculum beträgt vierzehn Euro, Gewandete zahlen zwölf Euro. Besitzer eines gültigen Eintrittsbändchens sind berechtigt die Veranstaltung an den folgenden Veranstaltungstagen des gleichen Jahres kostenlos zu besuchen. Kinder bis zum Schwertmaß (bis zwölf Jahre) sind frei. Alle Konzerte sind im Eintrittspreis enthalten.

QUelle: Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms
Von-Steuben-Str. 5
67549 Worms

Zuletzt aktualisiert am 15. März 2026, 11:48

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