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15.03.2026, 11:38 Uhr

Wiesloch – Kolpingsfamilie Wiesloch lädt ein zu Besinnungsabend und Bildbatrachtung

LogoWiesloch / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Kolpingsfamilie Wiesloch lädt alle Interessenten herzlich ein zu Besinnungsabend und Bildbatrachtung mit Helmut Riegel am

Donnerstag 19.03.2026 um 18:00 Uhr im Gemeindehaus St.Laurentius,
Schloßstr. 1, 69168 Wiesloch.

Weitere Informationen finden Sie auf
https://vor-ort.kolping.de/kolpingsfamilie-wiesloch/

Zuletzt aktualisiert am 15. März 2026, 11:38

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