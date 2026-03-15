Wiesloch – Kolpingsfamilie Wiesloch lädt ein zu Besinnungsabend und Bildbatrachtung

Wiesloch / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Kolpingsfamilie Wiesloch lädt alle Interessenten herzlich ein zu Besinnungsabend und Bildbatrachtung mit Helmut Riegel am

Donnerstag 19.03.2026 um 18:00 Uhr im Gemeindehaus St.Laurentius,

Schloßstr. 1, 69168 Wiesloch.

Weitere Informationen finden Sie auf

https://vor-ort.kolping.de/kolpingsfamilie-wiesloch/

Zuletzt aktualisiert am 15. März 2026, 11:38