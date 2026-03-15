Karlsruhe – Weingarten – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn A5 (BAB5) bei Weingarten im Landkreis Karlsruhe ist am frühen Samstagmittag ein 46-jähriger Mann ums Leben gekommen. Mehrere weitere Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Insgesamt waren fünf Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt.

Nach Angaben der Polizei kam es auf der A5 in Fahrtrichtung Norden auf Höhe Weingarten zunächst zu Verkehrsstauungen. Infolge des stockenden Verkehrs fuhr eine Fahrerin mit ihrem Peugeot 108 auf der linken Fahrspur auf ein vorausfahrendes Fahrzeug auf. Durch den Aufprall kam es zu weiteren Kollisionen mit mehreren Fahrzeugen.

Bei dem Unfall wurde die Fahrerin des Peugeot schwer verletzt. Ihr 46-jähriger Beifahrer erlitt tödliche Verletzungen und verstarb noch am Unfallort. Zwei weitere Mitfahrer in dem Fahrzeug wurden ebenfalls schwer verletzt.

In einem weiteren beteiligten Fahrzeug wurde zudem der Fahrer leicht verletzt, während dessen Beifahrer schwere Verletzungen erlitt.

Aufgrund der umfangreichen Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Autobahn A5 in Fahrtrichtung Norden zeitweise vollständig gesperrt werden. Die Verkehrsbehinderungen dauerten mehrere Stunden an.

Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf rund 200.000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe

Zuletzt aktualisiert am 15. März 2026, 06:05