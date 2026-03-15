Speyer – Baumfällungen am Spielplatz Haspelweg

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montag, 16. März 2026, werden entlang des Spielplatzes Haspelweg Fällungsarbeiten durchgeführt. Anlass hierfür sind Schadensbefunde, die im Rahmen der turnusmäßigen Baumkontrollen festgestellt wurden.

Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass drei Weiden am Spielplatz Haspelweg mit dem holzzersetzenden Pilz Phellinus trivialis (Weiden-Feuerschwamm, häufig auch synonym als Phellinus igniarius bezeichnet) befallen sind. Dieser Pilz verursacht sogenannte Weißfäule und führt zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Stand- und Bruchsicherheit der betroffenen Bäume.



Aus Gründen der Verkehrssicherheit ist daher die Fällung der drei Weiden erforderlich. Die Arbeiten beginnen am Montagmorgen, 16. März 2026, voraussichtlich ab etwa 8 Uhr.

Da sich die geschädigten Bäume in einem Bereich mit hohem Fußgängeraufkommen befinden, sind die Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit unvermeidlich. Während der Arbeiten kann es im Umfeld des Spielplatzes vorübergehend zu Einschränkungen kommen.

Bilder, © Stadt Speyer

Quelle Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 15. März 2026, 11:45