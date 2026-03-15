Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Auf der Landstraße L550 bei Sinsheim hat sich ein PKW überschlagen, nachdem die Fahrerin in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen war. Die 32-jährige Autofahrerin wurde leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille.

Nach Angaben der Polizei fanden Einsatzkräfte des Polizeireviers Sinsheim bei ihrem Eintreffen ein auf dem Dach liegendes Fahrzeug vor. Die 32-jährige Fahrerin befand sich noch im Auto, konnte sich jedoch selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie stand nach ersten Erkenntnissen unter Schock.

Die Ermittlungen ergaben, dass die Fahrerin eines Dacia in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug fuhr anschließend rund 60 Meter über einen Grünstreifen, wurde schließlich durch einen Erdhügel ausgehoben, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Die 32-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihr auch eine Blutprobe entnommen.

Der Wagen wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass er von einer Fachfirma abgeschleppt werden musste. Zudem wurde ein Leitpfosten beschädigt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten musste die L550 bis etwa 05:50 Uhr vollständig gesperrt werden.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt das Polizeirevier Sinsheim.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 15. März 2026, 08:36