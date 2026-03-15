Reilingen / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Auf einem Sportplatz in Reilingen ist es am Samstagvormittag (14. März 2026) nach einem Fußballspiel zwischen Jugendmannschaften des VfR Mannheim und der TSG Eintracht Plankstadt zu einem Vorfall gekommen, bei dem ein 8-jähriges Kind angegriffen wurde. Die Polizei bittet nun um Hinweise von Zeugen.

Nach Angaben der Polizei informierte ein Zeuge gegen 10:50 Uhr die Einsatzkräfte über Auseinandersetzungen auf dem Sportplatz. Zuvor war es nach Spielende zwischen den Kindern beider Mannschaften zu Streitigkeiten auf dem Spielfeld gekommen.

Im weiteren Verlauf soll ein 43-jähriger Mann auf das Spielfeld gelaufen sein und ein 8-jähriges Kind am Hals gepackt haben. Das Kind verspürte dadurch Schmerzen, erlitt nach bisherigen Erkenntnissen jedoch keine behandlungsbedürftigen Verletzungen.

Noch vor dem Eintreffen der Polizei entfernte sich der Mann vom Sportplatz.

Da sich zu diesem Zeitpunkt zahlreiche Zuschauer und Beteiligte auf dem Gelände befanden, hofft die Polizei auf weitere Hinweise zum Vorfall.

Zeugenaufruf der Polizei:

Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim unter der Telefonnummer 06205 / 2860-0 zu melden.

Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 15. März 2026, 10:48