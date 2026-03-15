Neckarbischofsheim / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Zwei freilaufende Pferde haben in der Nacht von Freitag auf Samstag (14. März 2026) für eine Gefahrensituation im Straßenverkehr rund um Neckarbischofsheim gesorgt. Die Tiere wurden zunächst auf der L549 und später auf der Bundesstraße B292 gemeldet.

Nach Angaben der Polizei gingen gegen 02:45 Uhr erste Hinweise auf zwei Pferde auf der L549 ein. Einsatzkräfte konnten die Tiere zwar neben der Fahrbahn ausmachen, ein Einfangen war zunächst jedoch nicht möglich. Auch Nachfragen bei örtlichen Pferdehaltern und Höfen brachten zunächst kein Ergebnis – niemand vermisste die beiden Tiere.

Gegen 05:15 Uhr wurden die Pferde erneut gemeldet. Dieses Mal bewegten sie sich entlang der B292. Mit Unterstützung von drei Funkstreifenwagen starteten die Polizeibeamten einen weiteren Versuch, die Tiere zu sichern – diesmal mit Erfolg.

Die Pferde konnten schließlich eingefangen und in die Obhut fachkundiger Personen übergeben werden.

Die Ermittlungen zu den Besitzern der Tiere dauern derzeit noch an. Zuständig für den Fall ist das Polizeirevier Sinsheim.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 15. März 2026, 07:26