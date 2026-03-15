Ludwigshafen – Ostern im Turmrestaurant im Ebertpark: Festliches Menü für die ganze Familie

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Wer die Osterfeiertage kulinarisch genießen möchte, kann von Karfreitag bis Ostermontag im Turmrestaurant im Ebertpark ein besonderes Oster-Menü erleben. In stilvollem Ambiente lädt das Restaurant dazu ein, gemeinsam mit Familie und Freunden die Feiertage bei frühlingshaften Gerichten zu verbringen.

Den Auftakt bildet ein frischer Avocado-Mangosalat mit feiner Paprikasalsa. Dazu können Gäste zwischen gebratenen Garnelen oder gratiniertem Ziegenkäse wählen.

Beim Hauptgericht stehen gleich drei Varianten zur Auswahl: ein zartes Kalbsrückensteak auf mediterranem Gemüsearrangement mit Rosmarinkartoffeln, ein Zanderfilet auf samtigem Kartoffel-Erbsen-Püree mit Safransauce oder Linguini mit jungem Lauch in Trüffelrahm, verfeinert mit gehobelter Belper Knolle.

Zum Abschluss rundet eine Dessertvariation „Turm“ das Menü ab.

Das komplette Oster-Menü wird zum Preis von 69 Euro pro Person angeboten und verspricht genussvolle Feiertage im Ebertpark.



Turmrestaurant im Ebertpark

Adresse für Ihr Navigationssystem:

Erzbergerstraße 83, 67063 Ludwigshafen

Öffnungszeiten

Montag bis Sonntag

11:00 – 23:00 Uhr

Küche: 12:00 – 21:00 Uhr

https://www.turm.restaurant/

Zuletzt aktualisiert am 15. März 2026, 12:04