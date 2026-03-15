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15.03.2026, 11:56 Uhr

Ludwigshafen – Landtagswahl am 22. März: Ergebnispräsentation im Wilhelm-Hack-Museum

LogoLudwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Alle Interessierten, die sich über den Ausgang der Landtagswahl am 22. März 2026 informieren möchten, lädt die Stadtverwaltung am Wahlsonntag, 22. März, ab 18 Uhr ins Wilhelm-Hack-Museum, Berliner Straße 23, ein. Besucherinnen und Besucher können dort den jeweiligen Stand der Auszählung in den beiden Wahlkreisen 36 und 37 verfolgen.
Der Wahlkreis 36 Ludwigshafen I umfasst die Stadtteile Südliche Innenstadt, Nördliche Innenstadt, Friesenheim, Mundenheim und Rheingönheim.
Der Wahlkreis 37 Ludwigshafen II umfasst die Stadtteile Gartenstadt, Maudach, Oggersheim, Oppau und Ruchheim.
Für Bewirtung ist gesorgt.

Quelle Stadt Lu

Zuletzt aktualisiert am 15. März 2026, 11:56

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