Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Ludwigshafener Kommunalpolitiker Hans Arndt (FREIE WÄHLER) tritt erneut als Direktkandidat im Wahlkreis 36 bei der kommenden Landtagswahl in Rheinland-Pfalz an. Der 69-jährige Gartenstädter engagiert sich seit Jahren im Ortsbeirat und ist derzeit stellvertretender Ortsvorsteher. In seinem Wahlkampf stellt er insbesondere die finanzielle Situation der Kommunen, Bildungspolitik sowie mehr politische Transparenz in den Mittelpunkt.

Engagiert in der Kommunalpolitik

Arndt gehört dem Ortsbeirat in Ludwigshafen am Rhein an und ist dort für seine kritischen Nachfragen und klare Positionen bekannt. Für ihn ist der Ortsbeirat einer der wenigen Orte, an denen Politik und Bürger direkt aufeinandertreffen. Entscheidungen aus Europa, Bund, Land und Stadt würden letztlich auf kommunaler Ebene spürbar – häufig ohne ausreichende finanzielle Unterstützung. Der Bürger bezahlt Steuer, die aber nur sperlich an die Kommunen zurück fließen. Um jede Kleinlichkeit muss gekämft werden, ob Mülleimer oder Parkbank, man kommt sich vor, wie ein Bettler im eigenen Land.

Achtbares Wahlergebnis in der Vergangenheit

Vor Ort ist Arndt Mitglied der Freien Wählgruppe (FWG), ein „eingetragenen Verein, der thematisch und finanziell unabhängig Kommunalpolitik in Ludwigshafen betreibt“. Und da die Wählergruppen über die Gemeindegrenzen hinaus ein Sprachrohr brauchten. „Darum haben die Freien Wählergruppen die FW-Partei gegründet, die an Landes-, Bundes- und Europawahlen teilnimmt“. Hans Arndt, war 2010 ein Gründungsmitglied und engagiert sich seither als Direktkandidat bei allen überregionalen Wahlen. Und das durchaus mit Erfolg: 2016 verbuchte Arndt bei der Landtagswahl immerhin 13,9 Prozent der Stimmen im Wahlkreis 36 und erzielte das drittbeste Ergebnis in Ludwigshafen. 2021 verpasste er mit Listenplatz 8 knapp den Einzug in den Rheinland-Pfalz Landtag.

Fokus auf kommunale Finanzen

Für Arndt ist klar, wohin die politische Reise gehen muss. An erster Stelle nennt er „die Entschuldung der Städte und Kommunen sowie Neuordnung der Finanzströme zwischen dem Land und den Gemeinden.“ Ludwigshafens gesamter Schuldenberg wird Ende des Jahres bei 1,4 Milliarden Euro liegen. Der Haushalt für 2026, beinhaltet neue Schulden von voraussichtlich 137 Millionen Euro. Städte wie Ludwigshafen werden von Berlin und Mainz kaputtgespart und dass merken die Bürger im Alltag. Die FREIEN WÄHLER sind der parlamentarische Arm der Kommunalen Familie und kämpfen für das Konnexitätsprinzip: Wer bestellt bezahlt! Wenn Bund und Land Gesetze machen, die bei Kommunen Ausgaben auslösen, müssen sie auch die Geldmittel zur Erfüllung der Gesetze erhalten!

Bildung beginnt nicht nur zu Hause, sondern auch in der Kita. Wir wollen kleinere Gruppen, eine bessere personelle Ausstattung und eine Ausbildungsoffensive für Erzieher. Der Übergang von der Kita in die Grundschule muss begleitet werden; deshalb sollen „Bildungsbrücken“ etabliert werden, in denen Lehrkräfte, Kitas und Eltern verbindlich zusammenarbeiten. Sprachförderung und soziale Kompetenzen sind die Basis für einen erfolgreichen Start in die Schule. Aus diesem Grund fordern wir auch die Einführung eines Basisschuljahres sowie die Wiederaufnahme des Programms „Sprach Kitas“ als Landesförderprogramm und deren Finanzierung für alle Kitas sicherzustellen.

80 Millionen Euro kostet der digitale Schulbetrieb, in Rheinland-Pfalz, im Jahr. Das ist keine Kleinigkeit. Aber wer Tablets verteilt, muss auch dafür sorgen, dass sie funktionieren. Das Land Rheinland-Pfalz verweigert eine faire Beteiligung des Landes und schiebt die Kosten auf die verschulden Kommunen ab. Die FREIEN WÄHLER fordern eine klare gesetzliche 50:50-Regelung zwischen Land und Kommunen

Sicherheit und Prävention an Schulen

„Polizeipräsenz ist kein Präventionskonzept. Sie ist das Resultat politischer Untätigkeit.“ Notwendig sind klare Regeln, konsequente Sanktionen und echte Unterstützung für Lehrkräfte – nicht verspätete Symbolpolitik.

Hans Arndt kritisiert in diesem Zusammenhang auch die Berichterstattung der Tageszeitung „Die Rheinpfalz“.

„Ich halte es für schwer nachvollziehbar, dass Landtagskandidaten in Ludwigshafen lediglich mit zwei Sätzen vorgestellt werden, während Kandidaten in anderen Teilen der Pfalz eine halbe Seite Platz bekommen, um ihre Positionen darzulegen“, sagt Arndt. „Eine faire demokratische Berichterstattung sollte allen Kandidaten die gleiche Möglichkeit geben, ihre Inhalte klar und verständlich den Bürgerinnen und Bürgern zu präsentieren.“

Zuletzt aktualisiert am 15. März 2026, 12:02