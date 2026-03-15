Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Polizei hat am Berliner Platz in Ludwigshafen-Mitte einen 10-jährigen Jungen auf einem E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz gestoppt. Der Roller wurde von den Beamten sichergestellt.

Nach Angaben der Polizei fiel das Kind am 14. März 2026 im Rahmen einer Streifenfahrt auf, als es mit dem E-Scooter im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs war. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass für das Fahrzeug kein gültiger Haftpflichtversicherungsschutz bestand.

Der E-Scooter wurde daraufhin sichergestellt. Außerdem weisen die Behörden darauf hin, dass E-Scooter mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 20 km/h erst ab einem Mindestalter von 14 Jahren im öffentlichen Straßenverkehr gefahren werden dürfen.

Zudem ist für jeden E-Scooter eine gültige Haftpflichtversicherung mit aktueller Versicherungsplakette erforderlich. Für den Zeitraum 01.03.2026 bis 01.03.2027 gilt die Farbe Schwarz.

Die weiteren Ermittlungen richten sich gegen den 16-jährigen Halter des E-Scooters wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 15. März 2026, 19:39