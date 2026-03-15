Kreis Bergstraße / Metropolregion Rhein-Neckar – Bischofsheim – Auf der Autobahn A60 zwischen den Anschlussstellen Bischofsheim und Rüsselsheim-Mitte ist es am Samstagmorgen (14. März 2026) zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein 60-jähriger Mann aus dem Kreis Groß-Gerau wurde als Fußgänger auf der Autobahn von einem LKW erfasst und tödlich verletzt.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 08:05 Uhr auf der A60 in Fahrtrichtung Rüsselsheim. Ein 55-jähriger LKW-Fahrer aus dem Kreis Bergstraße erfasste den 60-jährigen Fußgänger auf der Fahrbahn. Der Mann erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Mehrere Rettungskräfte aus dem Kreis Groß-Gerau waren im Einsatz. Zur Unfallaufnahme befanden sich außerdem drei Streifenwagen der Autobahnpolizei Südhessen vor Ort.

Für die Dauer der Rettungs- und Ermittlungsmaßnahmen musste die A60 in Richtung Rüsselsheim rund drei Stunden vollständig gesperrt werden. Es kam zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen

Zuletzt aktualisiert am 15. März 2026, 06:21