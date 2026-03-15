Hochstadt / Landkreis Südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Shell-Tankstelle in der Neustadter Straße in Hochstadt ist es in der Nacht auf Sonntag (15. März 2026) zu einem Einbruchdiebstahl gekommen. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum und entwendeten Tabakwaren.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Einbruch gegen 04:32 Uhr. Die Täter drangen in den Verkaufsraum der Tankstelle ein und stahlen eine bislang nicht näher bezifferte Menge an Tabakwaren. Angaben zur genauen Schadenshöhe liegen derzeit noch nicht vor.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den flüchtigen Tätern verlief bislang ohne Erfolg.

Die Polizeiinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Zeugenaufruf der Polizei:

Wer in der Nacht auf Sonntag in der Neustadter Straße in Hochstadt verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341 / 287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 15. März 2026, 08:57