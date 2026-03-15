Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Unteren Straße in der Heidelberger Altstadt ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag (15. März 2026) zu einer körperlichen Auseinandersetzung vor einer Bar gekommen. Zwei Männer wurden dabei leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei geriet kurz vor 03:00 Uhr ein 25-jähriger Gast zunächst in einen verbalen Streit mit einem Türsteher des Lokals. Im weiteren Verlauf schlug der 28-jährige Türsteher dem Mann mit der Faust ins Gesicht.

Als ein ebenfalls 25-jähriger Begleiter des Gastes versuchte, die Situation zu schlichten, wurde auch er durch Faustschläge verletzt. Zudem beteiligte sich ein zweiter Türsteher an der Auseinandersetzung.

Beide Geschädigten erlitten leichte Verletzungen im Gesichtsbereich. Einer der Männer klagte über Schmerzen an der Nase, der andere über Schmerzen im Gesicht. Sie wurden vor Ort durch einen Rettungswagen medizinisch versorgt.

Die Polizei bittet Zeugen der Auseinandersetzung sowie mögliche weitere Geschädigte, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221 / 1857-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 15. März 2026, 08:19