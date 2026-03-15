Haßloch / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Forstgasse in Haßloch ist es am Samstagmorgen (14. März 2026) zu einem Verkehrsunfall mit einer Seniorin in einem motorisierten Krankenfahrstuhl gekommen. Die 86-jährige Frau wurde dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach Angaben der Polizei wollte gegen 09:45 Uhr eine 30-jährige Autofahrerin rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt in den fließenden Verkehr einfahren. Dabei übersah sie offenbar eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte 86-jährige Frau, die mit einem motorisierten Krankenfahrstuhl unterwegs war.

Um eine Kollision zu vermeiden, wich die Seniorin zunächst nach links aus. Beim anschließenden Gegenlenken verlor sie jedoch die Kontrolle über den Krankenfahrstuhl und stürzte auf die Fahrbahn.

Die 86-Jährige zog sich dabei eine Platzwunde am Kopf zu. Sie war weiterhin ansprechbar und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Polizeiinspektion Haßloch hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Quelle: Polizeiinspektion Haßloch

Zuletzt aktualisiert am 15. März 2026, 07:34