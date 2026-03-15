Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein schwerer Verkehrsunfall auf der L522 zwischen Frankenthal und Lambsheim hat am Samstagabend (14. März 2026) ein Todesopfer gefordert. Ein 31-jähriger Autofahrer erlag später im Krankenhaus seinen lebensbedrohlichen Verletzungen. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 19:00 Uhr auf der Landstraße. Ein 31-jähriger Mann war mit seinem BMW aus Richtung Lambsheim in Richtung Frankenthal unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 29-jähriger Audi-Fahrer die L522 in entgegengesetzter Richtung.

Während eines Überholmanövers verlor der BMW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen drehte sich auf der Fahrbahn und kollidierte anschließend frontal mit dem entgegenkommenden Audi.

Der 31-jährige BMW-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß lebensbedrohlich verletzt. Trotz medizinischer Versorgung verstarb er später im Krankenhaus. Der 29-jährige Audi-Fahrer sowie seine 28-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen und wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die L522 zwischen Frankenthal und Lambsheim für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden.

Im Einsatz waren Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste sowie Notärzte.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 15. März 2026, 05:42