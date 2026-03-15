Edingen-Neckarhausen / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Auf einem Firmenareal in Edingen-Neckarhausen ist es am Samstagmorgen (14. März 2026) zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung gekommen. Feuerwehr und Polizei waren über mehrere Stunden im Einsatz. Verletzte gab es nach aktuellen Erkenntnissen nicht.

Wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilt, wurde der Brand kurz vor 09:00 Uhr gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Polizeistreifen waren die Löscharbeiten der Feuerwehr bereits im Gange.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet ein Müllberg auf dem Firmengelände aufgrund einer chemischen Oxidation in Brand. Durch die starke Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung vorsorglich über Warn-Apps informiert. Parallel führten Einsatzkräfte Messfahrten in der Umgebung durch, um mögliche Gefahrenstoffe in der Luft zu überprüfen. Dabei wurden keine Auffälligkeiten festgestellt.

Der Brand konnte schließlich gegen 11:20 Uhr vollständig gelöscht werden. Die Feuerwehr überwacht die Brandstelle weiterhin, um ein erneutes Aufflammen des Feuers zu verhindern.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt. Da es sich bei dem brennenden Material um Unrat handelte, entstand kein Sachschaden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 15. März 2026, 06:38