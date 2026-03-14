Viernheim / Kreis Bergstraße / Metropolregion Rhein-Neckar – Nachdem am Freitagvormittag (13. März 2026) eine bewusstlose Frau in einem Waldstück in Viernheim aufgefunden worden war,(MRN-News berichtete: Viernheim – Bewusstlose Frau mit Kopfverletzungen aufgefunden – Polizei tappt noch im Dunkeln) ist die 36-Jährige am späten Freitagnachmittag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen.

Zeugen hatten die Frau zuvor entdeckt und den Rettungsdienst alarmiert. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wo sie trotz medizinischer Behandlung verstarb.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Vorfalls dauern weiterhin an.

Weitere Informationen will die Polizei veröffentlichen, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.

Quelle: Polizei

Zuletzt aktualisiert am 14. März 2026, 16:42