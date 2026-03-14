Mannheim – Mann randaliert auf dem Waldhof

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. In den frühen Morgenstunden des Samstags ist ein 30-jähriger Mann im Mannheimer Stadtteil Waldhof mehrfach durch sein Verhalten vor einer Gaststätte in der Waldhofstraße aufgefallen. Die Polizei musste schließlich eingreifen und den Mann vorübergehend in Gewahrsam nehmen.

Nach Angaben der Polizei kam es gegen 03:00 Uhr zunächst zu einem heftigen Streit zwischen dem Mann und dem Gaststättenpersonal. Rund eine Stunde später, kurz vor 04:00 Uhr, erschien der 30-Jährige erneut vor der Gaststätte und sorgte dort erneut für Unruhe.

Nach Aussage des Personals stand eine körperliche Auseinandersetzung mit dem Mann unmittelbar bevor. Da sich der Störer von einem zuvor erteilten Platzverweis unbeeindruckt zeigte und weiterhin für Störungen sorgte, entschieden sich die eingesetzten Polizeibeamten dazu, den Mann in Gewahrsam zu nehmen.

Der 30-Jährige wurde zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt gebracht. Gegen 06:00 Uhr durfte er die Gewahrsamszelle wieder verlassen und seinen Heimweg antreten.

Den Mann erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Zudem muss er die Kosten für den Aufenthalt in der Gewahrsamszelle tragen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 14. März 2026, 08:44