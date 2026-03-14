Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht von Donnerstag (12. März 2026) auf Freitag (13. März 2026) kam es in Ludwigshafen zu einem Diebstahl von Kraftstoff aus einem Fahrzeug.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat in der Ernst-Boehe-Straße. Unbekannte Täter entwendeten dort Kraftstoff aus einem abgestellten Fahrzeug. Weitere Details zum genauen Tathergang oder zur Höhe des entstandenen Schadens sind derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise. Personen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich der Ernst-Boehe-Straße gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 96324150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 14. März 2026, 08:07