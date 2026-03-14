Lingenfeld / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss hat sich am Freitagabend (13. März 2026) auf der B9 zwischen den Anschlussstellen Lingenfeld-Nord und Lingenfeld-Süd ereignet. Ein 24-jähriger BMW-Fahrer aus dem Kreis Südliche Weinstraße verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 22:30 Uhr mit seinem BMW auf der Bundesstraße unterwegs. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam er im Verlauf einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit mehreren Leitpfosten sowie einem Verkehrsschild, bevor es erst nach rund 75 Metern zum Stillstand kam.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung von 1,41 Promille.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Am Fahrzeug des 24-Jährigen entstand ein Totalschaden, der BMW musste abgeschleppt werden.

Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Die Polizeiinspektion Germersheim bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07274 / 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 14. März 2026, 07:47