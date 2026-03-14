Freinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar. In Freinsheim (Landkreis Bad Dürkheim) ist eine 86-jährige Frau Opfer eines Betrugs durch einen falschen Polizeibeamten geworden. Die Tat ereignete sich am Freitag, 13. März 2026, in der Reiboldstraße.

Nach Angaben der Polizei gab sich der Täter als Polizeibeamter aus und täuschte der Seniorin vor, es habe in der Umgebung eine Einbruchsserie gegeben. Unter diesem Vorwand brachte er die Frau dazu, Goldschmuck und Silberbesteck im Wert von mehr als 10.000 Euro herauszugeben.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

etwa 30 Jahre alt

circa 1,80 Meter groß

kurze dunkle Haare

bekleidet mit Cargohose und dunklem Oberteil

Ob der Täter zu Fuß oder mit einem Fahrzeug flüchtete, ist derzeit noch unklar.

Weitere Betrugsversuche in der Region

Bereits am Vortag hatte die Polizei Bad Dürkheim vor ähnlichen Betrugsversuchen gewarnt. Auch am selben Tag wurden in Wachenheim mehrere versuchte Betrugsfälle mit der gleichen Masche gemeldet.

Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die am 13. März zwischen 14:30 Uhr und 16:00 Uhr in der Reiboldstraße oder der näheren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322 / 9630 zu melden.

Polizei warnt vor Betrugsmasche

Die Polizei weist erneut darauf hin:

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen.

Die Polizei fordert niemals telefonisch oder persönlich zur Herausgabe von Wertsachen auf.

Kontaktieren Sie im Zweifel immer direkt die Polizei.

Sensibilisieren Sie insbesondere ältere Angehörige und Nachbarn für diese Betrugsmasche.

Quelle: Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Zuletzt aktualisiert am 14. März 2026, 08:28