Frankweiler / Metropolregion Rhein-Neckar. Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 508 zwischen Frankweiler und Siebeldingen ist am Freitagnachmittag (13. März 2026) ein Motorradfahrer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei war ein 46-jähriger Motorradfahrer gegen 14:45 Uhr auf der L508 von Frankweiler in Richtung Siebeldingen unterwegs, als plötzlich ein Rehbock von links auf die Fahrbahn lief. Der Fahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Tier nicht mehr verhindern.

Durch die Kollision verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und kam schließlich neben der Fahrbahn zum Liegen.

Der 46-Jährige war nach dem Unfall ansprechbar und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Rehbock verendete noch an der Unfallstelle. Ein zuständiger Jagdpächter wurde zur Unfallstelle hinzugezogen.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 14. März 2026, 08:13