Edingen-Neckarhausen / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. In Edingen-Neckarhausen kommt es derzeit zu einem Brand auf einem Firmenareal in der Straße „In den Milben“. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind aktuell im Einsatz.

Nach ersten Angaben der Polizei ist das Brandgeschehen auf einem Firmengelände ausgebrochen. Mehrere Einsatzkräfte sind vor Ort und arbeiten an den Lösch- und Sicherungsmaßnahmen.

Zur Brandursache liegen derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Auch zu möglichen Verletzten gibt es bislang keine Informationen.

Aufgrund der laufenden Einsatz- und Brandbekämpfungsmaßnahmen kann es in dem Bereich zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen oder Sperrungen kommen. Die Polizei bittet ortskundige Verkehrsteilnehmer, den Bereich nach Möglichkeit großräumig zu umfahren.

Weitere Informationen werden folgen, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

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Zuletzt aktualisiert am 14. März 2026, 09:42