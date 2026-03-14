Dudenhofen / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Bei einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Pkw ist am Freitagmorgen (13. März 2026) in Dudenhofen eine Frau verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 08:00 Uhr in der Carl-Zimmermann-Straße im Kreuzungsbereich zur Johann-Walter-Straße. Eine 45-jährige Fahrradfahrerin aus Dudenhofen missachtete dort die Vorfahrt einer 58-jährigen Pkw-Fahrerin, ebenfalls aus Dudenhofen.

In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrrad und dem Auto, wobei die Radfahrerin verletzt wurde. Sie wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

An dem Fahrrad sowie am Pkw entstand Sachschaden von insgesamt rund 2.000 Euro.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 14. März 2026, 09:47