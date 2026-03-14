Bellheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht auf Samstag, 14. März 2026, ist es in Bellheim zu einem Einbruch in eine Tankstelle in der Zeiskamer Straße gekommen.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat gegen 01:11 Uhr. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Tankstelle und begingen dort einen Einbruchsdiebstahl. Unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls leitete die Polizei eine Fahndung ein. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Trotz der umgehend gestarteten Suchmaßnahmen konnten die Täter bislang nicht festgestellt werden. Zur genauen Höhe des entstandenen Schadens liegen derzeit noch keine abschließenden Informationen vor.

Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonstige Angaben zu dem Einbruch machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de

in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeidirektion Landau / Polizeiinspektion Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 14. März 2026, 07:37