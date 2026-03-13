  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Zweibrücken Fashion Outlet
13.03.2026, 15:14 Uhr

Zweibrücken Fashion Outlet feiert 25 Jahre – Rekordzahlen, Nachhaltigkeitspreis und Douglas-Neueröffnung

Zweibrücken Fashion OutletZweibrücken – Das Zweibrücken Fashion Outlet blickt auf ein erfolgreiches Jubiläumsjahr zurück. Zum 25-jährigen Bestehen meldet das Center neue Rekordwerte bei Markenumsätzen und Besucherzahlen, erhält erneut eine bedeutende Nachhaltigkeitsauszeichnung und kündigt gleichzeitig neue Partnerschaften sowie eine Erweiterung des Markenportfolios an.

Rekordjahr zum Jubiläum

Als Teil der europäischen Outlet-Plattform VIA Outlets verzeichnete das Zweibrücken Fashion Outlet im Jahr 2025 ein besonders erfolgreiches Geschäftsjahr. Die gesamte Gruppe erzielte europaweit einen Rekord-Markenumsatz von 1,52 Milliarden Euro und begrüßte mehr als 33 Millionen Besucher.

Auch das Zweibrücker Center trug maßgeblich zu diesem Ergebnis bei. Besucherfrequenz und Markenumsätze stiegen um mehr als drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Verantwortlich dafür ist unter anderem die kontinuierliche Weiterentwicklung des Markenportfolios. Neben dem Fashion- und Outdoor-Segment wurden insbesondere die Bereiche Beauty sowie Gastronomie (F&B) gezielt ausgebaut.

Durch diesen strategischen Branchenmix konnte das Outlet seine Attraktivität für unterschiedliche Zielgruppen weiter steigern und die Aufenthaltsqualität am Standort nachhaltig verbessern.

Auszeichnung für Nachhaltigkeit

Neben den wirtschaftlichen Erfolgen wurde das Zweibrücken Fashion Outlet gemeinsam mit der gesamten VIA Outlets Gruppe erneut für seine Nachhaltigkeitsstrategie ausgezeichnet.

Mit 98 von 100 Punkten im renommierten GRESB Real Estate Sustainability Benchmark erzielte die Gruppe ihr bislang bestes Ergebnis und erhielt bereits zum sechsten Mal in Folge das begehrte 5-Sterne-Rating.

Alle elf Outlet-Center des Portfolios verfügen über BREEAM-In-Use-Zertifizierungen der Stufen „Excellent“ oder „Outstanding“. Auch in Zweibrücken wird diese Strategie sichtbar umgesetzt – unter anderem durch begrünte Aufenthaltsbereiche, Photovoltaikanlagen, moderne Infrastruktur und umfangreiche Energieeffizienzmaßnahmen. Zudem befindet sich am Standort einer der größten Schnellladestandorte für Elektrofahrzeuge in der Region.

Nach Angaben des Centers bleibt ein ganzheitlicher Nachhaltigkeitsansatz auch künftig ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie – von ressourcenschonender Architektur bis hin zu Initiativen gemeinsam mit Markenpartnern.

Neue Partnerschaft stärkt die Region

Im Jubiläumsjahr kündigt das Zweibrücken Fashion Outlet außerdem eine strategische Marketingkooperation mit der Kooperation Schuhstadt GbR an.

Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss mehrerer Pirmasenser Schuhunternehmen mit Factory-Outlets, die gemeinsam ein bundesweit einzigartig konzentriertes Angebot im Schuhsegment darstellen.

Durch die Zusammenarbeit sollen künftig zwei bedeutende Einkaufsmagneten der Region enger miteinander vernetzt werden. Ziel der Partnerschaft ist es, die Region Pirmasens–Zweibrücken stärker als Einkaufs- und Erlebnisstandort zu positionieren.

Geplant sind unter anderem gemeinsame Marketingkampagnen und verstärkte Aktivitäten in den sozialen Medien, um Besucherströme zwischen beiden Standorten besser zu verknüpfen und die Aufmerksamkeit für die Region zu steigern.

Beauty-Marktführer DOUGLAS eröffnet neuen Store

Ein weiteres Signal für die zukünftige Entwicklung des Standorts ist die Erweiterung des Markenportfolios. Mit DOUGLAS eröffnet Europas Marktführer im Bereich Premium-Beauty-Retail einen neuen Store im Zweibrücken Fashion Outlet.

Die Neueröffnung gilt als wichtiger Baustein der aktuellen Strategie, um das Angebot weiter zu diversifizieren und neue Zielgruppen anzusprechen.

Center Director Uli Nölkensmeier blickt optimistisch auf die kommenden Jahre:
„Mit diesem starken Signal blicken wir voller Vorfreude auf die Jubiläumsfeier und freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Gästen die Weichen für eine spannende Zukunft zu stellen.“

Foto: v. l.: Andreas Klautzsch, Jürgen Cölsch (Sprecher der Kooperation Schuhstadt GbR) und Uli Nölkensmeier, Center Director des Zweibrücken Fashion Outlet.
Foto: Vincent Dommer

Zuletzt aktualisiert am 13. März 2026, 15:14

