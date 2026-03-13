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Quelle: www.polizei beratung.de
13.03.2026, 16:55 Uhr

Wachenheim – AKTUELL – „Warnung der Polizei – Betrugswelle in der Region“

Quelle: www.polizei beratung.de
Quelle: www.polizei-beratung.de
Wachenheim an der Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar – Polizei warnt vor Betrügern – vermehrt Schockanrufe und falsche Amtspersonen – Die Polizei warnt aktuell vor einer Zunahme betrügerischer Telefonanrufe im Bereich Wachenheim an der Weinstraße und der umliegenden Region. Unbekannte Täter versuchen dabei mit verschiedenen Maschen an Geld oder Wertgegenstände zu gelangen.

Nach Angaben der Polizei geben sich die Anrufer unter anderem als Angehörige in einer angeblichen Notlage, als Polizeibeamte, Staatsanwälte oder andere Amtspersonen aus oder locken mit vermeintlichen Gewinnversprechen. Mit geschickter Gesprächsführung setzen die Täter ihre Opfer unter Druck und versuchen, sie zu hohen Geldzahlungen oder zur Übergabe von Wertgegenständen zu bewegen.

Die Polizei betont: Grundsätzlich kann jeder Opfer solcher Betrugsversuche werden, da die Täter sehr professionell vorgehen und ihre Gesprächsstrategien ständig anpassen.

Polizei bittet um Aufmerksamkeit und Mithilfe

Die Ermittler bitten die Bevölkerung um besondere Aufmerksamkeit. Wer im Bereich Wachenheim Verdächtiges beobachtet oder den Verdacht hat, dass gerade ein Betrugsversuch stattfindet, soll umgehend die Polizei unter der Notrufnummer 110 verständigen.

Auch Taxifahrer oder Bankmitarbeiter werden ausdrücklich gebeten, aufmerksam zu sein – etwa wenn ältere Menschen ungewöhnlich hohe Geldbeträge abheben oder zu Banken gebracht werden. Im Zweifel kann ein Anruf bei der Polizei helfen, eine Straftat zu verhindern.

Typische Betrugsmaschen

Die Polizei weist insbesondere auf folgende häufige Betrugsvarianten hin:

Gewinnversprechen
Betrüger behaupten, der Angerufene habe bei einem Gewinnspiel gewonnen. Vor der Auszahlung des angeblichen Gewinns sollen jedoch zunächst Gebühren oder Steuern bezahlt werden – häufig über Überweisungen oder sogenannte Pay-Karten wie Google-Play-Guthaben.

Falsche Amtspersonen
Die Täter geben sich als Notare, Gerichtsvollzieher oder Rechtsanwälte aus und versuchen, ihre Opfer zur Zahlung von Geldbeträgen zu bewegen.

Falsche Polizeibeamte
Hierbei behaupten die Betrüger, dass es in der Nachbarschaft Einbrüche gegeben habe und Wertgegenstände deshalb „zur sicheren Verwahrung“ an die Polizei übergeben werden müssten. In manchen Fällen manipulieren die Täter sogar die angezeigte Telefonnummer, sodass scheinbar eine echte Polizeinummer erscheint.

In einzelnen Fällen gehen die Täter noch weiter: Wenn Betroffene misstrauisch werden und einen Streifenwagen verlangen, melden die Täter selbst einen falschen Einsatz bei der Polizei – sodass tatsächlich ein Polizeifahrzeug durch die Straße fährt.

Enkeltrick
Betrüger melden sich mit Formulierungen wie „Rate mal, wer hier spricht“ und geben sich als Verwandte aus. Sie schildern eine angebliche Notlage und bitten kurzfristig um Bargeld. Häufig wird das Geld anschließend durch einen Boten abgeholt.

Neue Variante über WhatsApp oder SMS
Die Täter melden sich über Messenger-Dienste und behaupten, ein Angehöriger zu sein, der eine neue Telefonnummer hat. Anschließend bitten sie um schnelle Geldüberweisungen für angeblich dringende Rechnungen.

Falsche Microsoft-Mitarbeiter
Hier geben sich die Täter als Mitarbeiter des technischen Supports aus und behaupten, der Computer sei mit einem Virus infiziert. Ziel ist es, einen Fernzugriff auf den Computer zu erhalten und so an persönliche Daten oder Online-Banking-Zugänge zu gelangen.

Verhaltenstipps der Polizei

Die Polizei gibt folgende wichtige Hinweise:

Die Polizei ruft niemals unter der Notrufnummer 110 an.

Geben Sie keine persönlichen Daten, Kontoinformationen oder Vermögensangaben am Telefon preis.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen.

Installieren Sie keine Software auf Anweisung unbekannter Anrufer.

Legen Sie bei verdächtigen Anrufen sofort auf.

Informieren Sie im Verdachtsfall sofort die Polizei unter 110.

Wer Opfer eines solchen Betrugsversuchs geworden ist oder einen verdächtigen Anruf erhalten hat, kann sich auch an die nächste Polizeidienststelle oder die Onlinewache der Polizei wenden.

Quelle: Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Zuletzt aktualisiert am 13. März 2026, 16:55

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