Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Frau mit Kopfverletzungen in Waldstück gefunden – Polizei bittet um Zeugenhinweise – In einem Waldgebiet bei Viernheim ist am Freitagvormittag eine bewusstlose Frau mit Kopfverletzungen entdeckt worden. Die Polizei hat umfangreiche Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Nach Angaben der Polizei fanden Zeugen die Frau am Freitag (13. März) gegen 11 Uhr in einem Waldstück nahe der Alfred-Nobel-Straße. Die Frau wies unter anderem Verletzungen am Kopf auf und musste umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wie es zu den Verletzungen kam, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat unmittelbar nach dem Fund umfangreiche Such- und Ermittlungsmaßnahmen eingeleitet, an denen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war.

Mit den weiteren Ermittlungen ist das Kommissariat 10 der Kriminalpolizei in Heppenheim beauftragt.

Polizei sucht Zeugen

Personen, die im Bereich des Waldstücks bei der Alfred-Nobel-Straße in Viernheim verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06252 / 706-0 bei der Polizei zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen

Zuletzt aktualisiert am 13. März 2026, 17:19