

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ab dem 1. August 2026 erweitert die Stadt Speyer ihr Betreuungsangebot im Rahmen des Ganztagsförderungsgesetzes um die Freitagnachmittagsbetreuung „GaFöG Plus“ für Grundschulkinder.

Das Angebot richtet sich im Schuljahr 2026/2027 zunächst an Kinder der ersten Klassenstufe. Sollten nach Abschluss der Anmeldephase noch Plätze verfügbar sein, können auch Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen zwei bis vier teilnehmen. Die Betreuung wird an den städtischen Grundschulen angeboten, sofern sich an der jeweiligen Schule mindestens acht Kinder anmelden. Ziel ist es, Familien eine verlässliche Betreuung auch am Freitagnachmittag zu ermöglichen.

Die Betreuung findet freitags von 12 bis 16 Uhr statt. Die Durchführung übernimmt der Caritasverband, mit dem die Stadt Speyer eine entsprechende Kooperationsvereinbarung geschlossen hat.

Mit der Anmeldung verpflichten sich die Eltern zur Zahlung der städtischen Beiträge; zusätzlich fallen Verpflegungskosten für das Mittagessen an. Die Anmeldung erfolgt über das Elternportal auf der Website der Stadt Speyer. Eine Ferienbetreuung ist im Rahmen dieses Angebots nicht vorgesehen.

Weitere Informationen zum Angebot und zu den Beiträgen sind auf der Website der Stadt Speyer unter www.speyer.de/de/bildung/kinder/ abrufbar.

Quelle: Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 13. März 2026, 15:19