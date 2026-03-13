Speyer – Unter Alkoholeinfluss Unfall mit vier Fahrzeugen verursacht

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagabend, gegen 18 Uhr bog eine 68-jährige Frau mit ihrem PKW von der Schuberstraße in die Wormser Landstraße in Richtung Stadtmitte ein. Dabei stieß sie gegen einen in der Wormser Landstraße ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten PKW und schob diesen auf einen weiteren, davor geparkten PKW. Ein 37-Jähriger befuhr mit seinem PKW die Wormser Landstraße in Richtung Stadtmitte und hielt nach dem Abbiegen der 68-Jährigen hinter deren PKW an. Die 68-Jährige legte dann plötzlich den Rückwärtsgang ein und fuhr los. Der 37-Jährige hupte und fuhr ebenfalls Rückwärts, konnte dadurch aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der PKW der 68-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die eingesetzten Polizeibeamten bemerkten bei der Unfallaufnahme Atemalkoholgeruch bei der Unfallverursacherin. Ein Atemalkoholtest ergab 1,68 Promille. Der 68-Jährigen wurde von einem Arzt auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein beschlagnahmt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in hoher, vierstelliger Höhe. Der PKW des 37-Jährigen und der vordere, geparkte PKW wurden augenscheinlich nicht beschädigt.

Quelle

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Speyer

Zuletzt aktualisiert am 13. März 2026, 10:45