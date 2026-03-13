  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

13.03.2026, 15:25 Uhr

Speyer – Earth Hour 2026 – Licht aus für den Klimaschutz am 28. März!

Mrn news platzhalter logo 5Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Earth Hour, initiiert vom World Wide Fund for Nature (WWF), findet 2026 bereits zum 20. Mal statt. Die Aktion begann 2007 in Sydney und hat sich seitdem zu einer weltweiten Klimaschutzinitiative entwickelt, der sich heute Städte und Gemeinden in mehr als 180 Ländern anschließen.

Am Samstag, 28. März 2026, beteiligt sich auch die Stadt Speyer wieder an der Aktion: Ab 20.30 Uhr werden weltweit für eine Stunde symbolisch die Lichter ausgeschaltet. Die Earth Hour soll so darauf aufmerksam machen, wie wichtig ein bewusster Umgang mit Energie und gemeinsames Engagement für den Klimaschutz sind.

„Die Earth Hour lenkt einmal im Jahr bewusst den Blick auf unseren Energieverbrauch“, sagt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. „Die Aktion bietet vielen Menschen die Möglichkeit, gleichzeitig mitzumachen und kann auch ein Anstoß sein, sich im Alltag noch bewusster mit dem eigenen Umgang mit Energie zu beschäftigen.“

Wie in vielen anderen Städten werden auch in Speyer während der Earth Hour die Beleuchtungen zahlreicher Gebäude und Wahrzeichen abgeschaltet. Dazu gehören unter anderem der Wartturm, das Rathaus, das Stadthaus, das Historische Museum der Pfalz, das Technik Museum Speyer, der Wasserturm, die Alte Münz, der St.-Georgs-Brunnen, Teile der Stadtmauer sowie das Altpörtel. Auch die Außenbeleuchtung des Speyerer Doms, der Dreifaltigkeitskirche, der Josephskirche und der Gedächtniskirche wird in dieser Zeit ausgeschaltet.

„Die Earth Hour ist ein Moment, um kurz innezuhalten und daran zu denken, wie wertvoll unsere Erde ist. Wenn wir für eine Stunde das Licht ausschalten, zeigen wir gemeinsam, dass uns Klimaschutz und ein bewusster Umgang mit Energie wichtig sind“, so Beigeordnete und Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann.

Erstmals nimmt in diesem Jahr auch das Technik Museum Speyer an der Earth Hour teil. „Wir sind gerne dabei die Menschen auf der ganzen Welt zu verbinden und deshalb setzen wir dieses Zeichen mit der Aktion Earth Hour“, betont das Technik Museum Speyer.

Mehr Informationen zur Earth Hour sind beim WWF unter www.wwf.de/earth-hour abrufbar.

Quelle: Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 13. März 2026, 15:25

