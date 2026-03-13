Mutterstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein–Neckar – Die SPD Mutterstadt hat ihr 80-jähriges Jubiläum seit der Wiedergründung nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 1947 gefeiert. Zahlreiche Gäste waren zu der Veranstaltung gekommen, darunter auch der frühere rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck.

Durch das Programm führte Ewald Ledig, der die Veranstaltung souverän moderierte.

Die Vorsitzende der SPD Mutterstadt und Landtagskandidatin Kathrin Hammer begrüßte die zahlreichen Gäste. Unter ihnen befanden sich neben Kurt Beck auch Hannelore Klamm, Vizepräsidentin des rheinland-pfälzischen Landtags a. D.

Einen interessanten historischen Vortrag zur Entwicklung der SPD Mutterstadt hielt Volker Schläfer vom Historischen Verein Mutterstadt. In seinem Beitrag spannte er immer wieder den Bogen zwischen der Gründung des SPD-Ortsvereins im Jahr 1871 und der Wiedergründung im Jahr 1947 nach dem Zweiten Weltkrieg.

Weitere Grußworte sprach die Kreisvorsitzende der SPD im Rhein-Pfalz-Kreis, Vanessa Ost. Sie betonte die Bedeutung der Sozialdemokratie in der aktuellen politischen Zeit und ermutigte die Anwesenden, sich klar nach außen zu positionieren und die Demokratie aktiv zu verteidigen.

Auch Bürgermeister Thorsten Leva überbrachte die Glückwünsche aus dem Rathaus und von der Gemeindeverwaltung.

In seiner Gastrede erinnerte Ministerpräsident a. D. Kurt Beck an die lange Tradition der SPD sowie an zentrale politische Errungenschaften der Partei – etwa im Bereich der Frauenrechte und der Arbeitnehmerrechte. Auch im Einsatz für die Demokratie sei die SPD stets ein verlässliches Fundament gewesen. Mit Blick auf Mutterstadt dankte Beck ausdrücklich dem Ortsverein: Die SPD Mutterstadt habe über die Ortsgrenzen hinaus Beachtliches geleistet und sich stets für die demokratische Gemeinschaft eingesetzt.

Zum Abschluss sprach Bürgermeister a. D. Hans-Dieter Schneider ein Schlusswort. Er erinnerte an zahlreiche kommunalpolitische Projekte, die unter SPD-geführter Politik in Mutterstadt umgesetzt wurden – darunter der Umbau der Neuepforte, die Ortskernsanierung, die Erweiterung des Baugebiets Fohlenweide II sowie der Sportpark. In diesem Zusammenhang rief er dazu auf, Kathrin Hammer bei der kommenden Landtagswahl zu unterstützen.

Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von Mitgliedern des 1.Handharmonika-Club Mutterstadt.

Zuletzt aktualisiert am 13. März 2026, 22:53