Reilingen – Trickbetrug durch falschen Bankmitarbeiter – Zeugenaufruf

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am vergangenen Donnerstag gegen 13:00 Uhr erhielt eine 86-jährige Frau aus Reilingen einen Anruf eines bislang unbekannten Täters, der sich als Bankmitarbeiter ausgab. Der Anrufer teilte der Seniorin mit, dass von ihrem Konto verdächtige, größere Geldbeträge an einen Onlineversandhändler überwiesen worden seien und ihr Konto daher gesperrt werden müsse. Sie solle ihre Bankkarte samt PIN für einen Mitarbeiter zur Abholung bereithalten. Der vermeintliche Bankmitarbeiter hielt die Seniorin weiterhin am Telefon, bis wenige Minuten später ein bislang unbekannter Mann an der Wohnanschrift der Geschädigten klingelte. Die Geschädigte übergab dem Unbekannten ihre Bankkarte mit dazugehöriger PIN. Im Anschluss vereinbarte der Anrufer telefonisch einen Termin um 16:00 Uhr in ihrer Hausbank und beendete das Gespräch. Mit der erlangten Bankkarte hoben die Täter in der Folge an zwei verschiedenen Bankautomaten in Reilingen jeweils 1.000 Euro ab. Ein dritter Abhebungsversuch scheiterte, da das Tageslimit der Karte in Höhe von 2.000 Euro bereits ausgeschöpft war. Als die Seniorin den vereinbarten Banktermin um 16:00 Uhr wahrnahm, erkannte ein Bankmitarbeiter den Sachverhalt und alarmierte die Polizei.

Der Abholer wurde durch die 86-Jährige wie folgt beschrieben:

– männlich

– etwa 175 cm groß

– normale Statur

– lockige, dunkle Haare

– dunkle Hautfarbe

Die Ermittlungen wegen Betrugs werden durch die Ermittlerinnen und Ermittler des Arbeitsbereichs Unbare Zahlungsmittel des Polizeireviers Heidelberg-Mitte geführt. Es werden Personen gesucht, die am vergangenen Donnerstag im Bereich Reilingen eine Person beobachtet haben, auf die die oben genannte Beschreibung zutrifft und zu diesem Vorfall sachdienliche Hinweise mitteilen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221 1857-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Präventionshinweise der Polizei:

Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche und gibt folgende Hinweise:

– Kein echter Bankmitarbeiter fordert Ihre Bankkarte oder PIN

– weder telefonisch noch persönlich an der Haustür.

– Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür, die sich als Bankmitarbeiter ausgeben.

– Legen Sie sofort auf, wenn Sie einen derartigen Anruf erhalten und kontaktieren Sie Ihre Bank ausschließlich über die

offiziellen Rufnummern auf der Rückseite Ihrer Bankkarte.

– Lassen Sie sich nicht unter Zeitdruck setzen. Täter arbeiten gezielt mit Angst und Dringlichkeit.

– Informieren Sie ältere Angehörige, Nachbarn und Bekannte über diese Betrugsmasche.

– Erstatten Sie im Verdachtsfall sofort Anzeige unter dem Notruf 110.

Weitere Tipps und Informationen zu Trickbetrügen erhalten Sie auf der Präventionsseite der Polizei Baden-Württemberg unter https://praevention.polizei-bw.de/praevention/betrugdiebstahl/.

Quelle

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 13. März 2026, 14:13